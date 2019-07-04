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Происшествия

Нижегородец отправится в колонию за украденные из хостелов рубашку и планшет

15 июля 2019 10:39  [66] Происшествия

Нижегородец отправится в колонию за украденные из хостелов рубашку и планшет. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 15 июля 2019 года.

Канавинский районный суд установил, что в августе 2018 года 31-летний злоумышленник украл у постояльца одного из нижегородских хостелов, пока тот спал, рубашку фирмы "Zara" стоимостью 2799 рублей. После этого он скрылся.

Затем в ноябре 2018 года молодой человек заселился в другой хостел, где украл планшет стоимостью 8 тысяч рублей.

Суд признал нижегородца виновным по ч.1 ст.158 и п. "а" ч.2 ст.158 УК РФ (кража) и назначил ему наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил.

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Теги:
Кража Суд
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