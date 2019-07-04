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Бизнес

НБД-Банк заключил соглашение о сотрудничестве с гарантийным фондом Ханты-Мансийского АО

15 июля 2019 10:40  [67] Бизнес

Фото: пресс-служба ПАО "НБД-Банк"

НБД-Банк заключил соглашение о сотрудничестве с гарантийным фондом Ханты-Мансийского автономного округа. Соглашение с Фондом поддержки предпринимательства Югры позволит кредитовать представителей малого и среднего бизнеса, не смотря на то, что НБД-Банк не имеет филиалов и дополнительных офисов в данном регионе.

Таким образом, предприниматели, зарегистрированные на территории Ханты-Мансийского автономного округа и не имеющие достаточного залогового обеспечения, смогут получить поручительство Фонда для развития своего бизнеса. Для НБД-Банка установлен лимит предоставления поручительств в размере 53 млн рублей.

Целью данного сотрудничества является создание благоприятных условий для доступа к банковским кредитным ресурсам субъектам малого и среднего бизнеса Ханты-Мансийского автономного округа. Поручительства Фонда предоставляются при заключении сделок по всему спектру кредитных продуктов банка.

"НБД-Банк успешно сотрудничает с представителями Национальной гарантийной системы во всех регионах присутствия. Сотрудничество с Фондом поддержки предпринимательства города Югры – значимый шаг для улучшения условий кредитования малого и среднего бизнеса и создания лояльной и доброжелательной атмосферы для предпринимательства в регионе. У банка есть ряд клиентов, которые осуществляют деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе, поэтому НБД-Банк предложили Фонду заключить соглашение. Мы признательны сотрудникам Фонда за содействие и надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество", – отметил начальник Управления корпоративных финансов и клиентов ПАО "НБД-Банк" Евгений Максаков.

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