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Экономика

"Т Плюс" инвестировала 2,6 млрд рублей в плановый ремонт газотурбинных установок Новогорьковской ТЭЦ

15 июля 2019 11:02  [25] Экономика

На Новогорьковской ТЭЦ Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" проведена инспекция типа "С" (капитальный ремонт) газотурбинных установок с заменой основных деталей газовых турбин. Об этом сообщили в пресс-службе "Т Плюс".

Две газотурбинные установки (ГТУ) Новогорьковской ТЭЦ в составе газовых турбин Alstom GT13E2 и генераторов Alstom 50WY21Z-095 были введены в эксплуатацию в 2014 году в рамках инвестиционной программы "Т Плюс". Установленная электрическая мощность ГТУ №1 составляет 176,2 МВт, ГТУ №2 – 175,8 МВт. Вместе с ними в состав оборудования блоков парогазовых установок входят два котла-утилизатора отечественного производства производительностью 333 т/ч каждый.

В ходе инспекции на турбинах проведена полная замена элементов горячего тракта – смонтированы новые рабочие и направляющие лопатки трех ступеней, жаровые трубы, горелки, термоэкраны статоров и роторов ГТУ, фильтроэлементы комплексного воздухоочистительного устройства (КВОУ). Полностью переложена плитка камер сгорания, произведена замена промежуточных колец ряда В направляющего аппарата турбин. Кроме того, проведена замена подшипников турбины и компрессора ГТУ-1 и почти 800 деталей вспомогательного оборудования ГТУ.

В компании добавили, что столь масштабные ремонтно-профилактические работы на газовых турбинах Новогорьковской ТЭЦ проходили впервые – по регламенту они проводятся после 36 тыс. часов наработки, то есть в среднем один раз в пять лет.

Также в рамках инспекции выполнен главный осмотр дожимных газовых компрессоров типа Borsig T-Jet-70-4 и вспомогательного оборудования дожимной компрессорной станции, произведена замена сухих газодинамических уплотнений компрессора №2.

Одновременно с инспекцией газовых турбин проведен плановый текущий ремонт котлов-утилизаторов и вспомогательного оборудования блоков ПГУ.

Общая стоимость проведенных работ составила более 2,6 млрд рублей.

"Блоки ПГУ Новогорьковской ТЭЦ – на сегодня наиболее эффективное генерирующее оборудование на станциях региона. Выполненные в ходе инспекции технические мероприятия позволят обеспечить высокую надежность эксплуатации ГТУ и повысить эффективность работы генерирующего оборудования", – отметил директор Нижегородского филиала "Т Плюс" Александр Фролов.

Исполнителем большой инспекций типа "С" (капитальный ремонт) газовых турбин Alstom GT13E2 и генераторов Alstom 50WY21Z-095 Новогорьковской ТЭЦ выступило ООО "Зульцер Турбо Сервисес Рус" (г. Москва), главного осмотра оборудования дожимной компрессорной станции – ООО "Сфера" (г. Тула).

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