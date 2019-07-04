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Происшествия

Жительницу Тоншаевского района осудили за нежелание лечить ребенка-инвалида

15 июля 2019 11:22  [105] Происшествия

Жительницу Тоншаевского района осудили за нежелание лечить ребенка-инвалида. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 15 июля 2019 года.

Тоншаевский районный суд установил, что 46-летняя местная женщина, являясь матерью ребенка-инвалида, с 2015 года по декабрь 2018 года не заботилась о нем должным образом. Она не предоставляла ему своевременной медицинской помощи, не выполняла рекомендации и предписания врачей по лечению ребёнка. В результате чего произошло значительное ухудшение его здоровья.

Кроме того, женщина не принимала меры по продлению группы инвалидности.

Нерадивую мать осудили по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним). Суд назначил ей наказание в виде 10 месяцев исправительных работ условно.

Приговор в законную силу не вступил.

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