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Происшествия

По "горячим" следам: задержан мужчина, подозреваемый в убийстве пенсионерки из Навашина

15 июля 2019 11:26  [110] Происшествия

Фото: Яндекс.Карты

В Навашинском районе по "горячим" следам задержан мужчина, подозреваемый в убийстве пенсионерки. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 15 июля 2019 года.

Накануне, в деревне Родяково соседи обнаружили тело односельчанки с признаками насильственной смерти. По данному факту следователем Выксунского МСО следственного управления Следственного комитета России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В тот же день следователи СК вместе с оперативными сотрудниками полиции задержали 38-летнего мужчину.

По версии следствия, злоумышленник пришел в дом к 58-летней пенсионерке, чтобы занять у нее денег. Женщина, не открыв ему дверь, отказала в просьбе.

После этого подозреваемый, выставив окно, проник в дом и набросился на женщину с требованием денег. Затем он задушил потерпевшую. Обыскав помещение и не найдя наличных денег, злоумышленник похитил резиновые тапочки и приставку к телевизору, после чего скрылся с места преступления.

При допросе он сознался в содеянном. Расследование по уголовному делу продолжается.

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