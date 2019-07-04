Услуги привязки карт сторонних банков и регулярный платеж стали доступны в мобильном приложении "Открытия" Бизнес

Услуги привязки карт сторонних банков и регулярный платеж стали доступны в мобильном приложении банка "Открытия". Об этом сообщает пресс-служба банка.

Помимо этих услуг, в обновленной версии мобильного приложения был расширен функционал и усовершенствован пользовательский интерфейс.

Для привязки карты стороннего банка достаточно один раз добавить ее в мобильный банк, и она появится в общем списке карт на главном экране приложения. Теперь клиенту не нужно каждый раз вводить реквизиты при переводах между картами другого банка и картами банка "Открытие".

Еще одна новая функция — регулярный платеж. Теперь клиентам не нужно тратить время на проведение повторяющихся операций и беспокоиться о том, как не просрочить очередной платеж. После совершения платежа или перевода нужно нажать "Повторять по расписанию", дать название шаблону, задать периодичность платежа, указать сумму и подтвердить создание регулярного платежа sms-кодом.

Также при совершении перевода по свободным реквизитам клиентам стала доступна функция автозаполнения: теперь достаточно указать ИНН организации — название заполнится автоматически.