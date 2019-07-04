Немного лета: потепление до +25° и небольшие дожди ожидают нижегородцев в ближайшие дни Общество

Потепление до +25° и небольшие дожди ожидают нижегородцев в ближайшие дни. Об этом сообщает Гидрометцентр России. По прогнозам, в понедельник, 15 июля, осадки маловероятны, воздух прогреется до +23°. Во вторник и среду ожидается до +25°, пройдут кратковременные дожди. Ночью +14°…+16°. К четвергу характер погоды изменится незначительно. Днем до +23°, ночью +15°.

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