Замглавы Нижнего Новгорода Виктор Сдобняков возглавил совет директоров Теплоэнерго Политика

Фото: АО "Теплоэнерго"

Замглавы администрации Нижнего Новгорода Виктор Сдобняков возглавил совет директоров АО "Теплоэнерго". Такое решение единогласно принято на очередном заседании.

Совет директоров в ближайший год будет работать в прежнем составе – с участием представителей ведущих региональных вузов, регионального отделения Общероссийского народного фронта, Общественной палаты Нижнего Новгорода, администрации города. Всего 12 человек.

В ходе заседания директор по экономике и финансам АО "Теплоэнерго" Анна Бродникова представила корректировку бизнес-плана на 2019 год, которая предусматривает реализацию стипендиальной программы в рамках соглашений о сотрудничестве предприятия с НГТУ имени Р.Е.Алексеева и ННГАСУ, а также увеличение размера оплаты труда для ключевых для предприятия специалистов – машинистов котлов и мастерского состава. Данные мероприятия планируется реализовать за счет достигнутой при внедрении инструментов бережливого производства экономии топлива, связанной с уменьшением потерь в сетях за счет увеличения объема ремонтных работ при снижении их удельной стоимости.

Напомним, в совет директоров компании по предложению главы Нижнего Новгорода Владимира Панова вошли проректор по развитию и земельно-имущественным отношениям НГСХА Владимир Бессчетнов, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Нижегородской области, председатель Нижегородской областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения Елена Ленина, член Общественной палаты Нижнего Новгорода Павел Пашинин, директор Института международных отношений и мировой истории (ИМОМИ ННГУ) Михаил Рыхтик, депутат городской Думы Нижнего Новгорода Марк Фельдман, доктор экономических наук, заведующий кафедрой маркетинга НИУ "Высшая школа экономики" Михаил Шушкин, проректор по учебной работе ННГАСУ Дмитрий Щёголев.

Теплоэнерго также планирует инвестировать около 1,3 млрд рублей на замену теплосетей в 2019 году.