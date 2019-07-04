Владимир Панов сообщил о готовности к открытию пляжа в Молитовском затоне

Глава администрации Нижнего Новгорода Владимир Панов сообщил о готовности к открытию после благоустройства пляжа в Молитовском затоне (затон имени 25 лет Октября). Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.

Владимир Панов пояснил, что на пляж завезли новый песок, дно расчистили от ила, установили лежаки и обустроили кабинки для переодевания. Сейчас завершается создание дороги к пляжу.

Также в пляжной зоне оборудована детская купальня. Глава администрации сказал, что до конца июля на данной территории планируется установить детский городок.