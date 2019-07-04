Фестиваль, посвященный семейному мототуризму, посетили 15 тысяч нижегордцев Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

Семейный мотофестиваль прошел в Нижнем Новгороде в минувшие выходные; мероприятие посетили 15 тысяч зрителей. Об этом сообщают организаторы.

Начался фестиваль 12 июля с мотопробега по маршруту Москва-Дзержинск- Нижний Новгород. 13 июля через исторический центр Нижнего Новгорода прошел мотопарад.

Затем у подножия Чкаловской лестницы гости могли посетить различные площадки: экстремального эндуро и стандрайдинга, боев ММА и исторических мотоциклов, детскую гоночную трассу и зону Harley-Davidson Нижний Новгород. Также для зрителей было организовано авиашоу.

В рамках фестиваля состоялась социальная акция: участники собрали хорватскому байкеру Борису Иванчичу, который около десяти лет ведет борьбу с тяжелым диагнозом - БАС (боковой амиотрофический склероз), нашивки мотоклубов.

За два фестиваля на сцене выступило 11 групп, а хедлайнером стал классик хард-рока, солист групп Rainbow и Deep Purple Джо Линн Тёрнер.