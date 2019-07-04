Банк "Открытие" снижает ставки по ипотеке Бизнес

Банк Открытие снижает ставки по ипотеке

Банк "Открытие" предложил ставку в 9,3% по программам "Квартира" и "Новостройка"; эта ставка будет доступна клиентам, желающим приобрести недвижимость у застройщиков из числа ключевых партнеров банка. Об этом сообщает пресс-служба кредитного учреждения.

Предложение будет действовать с 15 июля по 31 августа 2019 года.



Кроме того, по всей линейке ипотечных кредитов банк снизил базовые процентные ставки, а также увеличил скидки. Базовая ставка снижена до 9,9%. А зарплатные клиенты "Открытия" или клиенты, заполнившие заявку на сайте банка, смогут рассчитывать на ставку от 9,3% годовых.



"Ипотечное кредитование является одним из приоритетных направлений в развитии розничного бизнеса "Открытия", - говорит Михаил Чамров, директор департамента кредитного бизнеса банка.

"Мы предлагаем нашим клиентам одни из наиболее интересных условий на рынке, и я уверен, что наше предложение будет пользоваться большим спросом среди клиентов и партнеров банка", - добавил он.