Иппотерапия для особенных детей: в Кулебаках начали обучать лечебной верховой езде Общество

В Кулебакском районе детей с синдромом Дауна и аутизмом начали обучать лечебной верховой езде. Иппотерапия стала доступна для 40 семей, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Помог президентский грант: общественная организация родителей детей-инвалидов и молодежи Кулебакского района "Друг" участвует в конкурсе президентских грантов четвертый год. В этом году поддержку получил проект "Верхом к социальной успешности".

Всего в первом этапе конкурса поддержку получили 37 нижегородских некоммерческих организаций на сумму более 61 миллиона рублей.

Суть проекта: он направлен на развитие особенных детей с помощью современных реабилитационных коммуникативных технологий. В частности, в клубе для детей с инвалидностью "Созвездие" в Выксе организованы занятия.

"Дети-инвалидов обучатся адаптивной лечебной верховой езде, что будет способствовать восстановлению их здоровья, повышению самооценки, уверенности в своих возможностях. Дети, с которыми мы работали все эти годы, показывают очень хорошие результаты в развитии: многие сегодня учатся в средних специальных учебных заведениях, некоторые получают высшее образование. Цель нашей работы – сделать все возможное, чтобы семьи с особенными детьми чувствовали себя полноценными гражданами нашей страны", - отметила руководитель проекта Ирина Манина.

Также для детей организованы экскурсионные поездки в Нижний Новгород с посещением дельфинария, зоопарка, цирка (зоотерапия). Будет организован цикл обучающих семинаров, где родители особенных детей смогут получить сертификат иппотерапевта, чтобы в дальнейшем организовать занятия по лечебной верховой езде в Кулебаках.

На данный момент в Кулебаках проживают 220 семей, воспитывающих детей с инвалидностью, из них около 20 детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата и ДЦП, 15 детей с синдромом Дауна и аутизмом, еще около 70 детей отстают в умственном развитии.

Федеральное признание: губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отмечал, что предоставление президентских грантов — это оценка высокого уровня заявок от нижегородских НКО.

"Каждый из проектов — это вклад в развитие культурной жизни региона и поддержание исторической памяти, работа по поддержке людей с ограниченными возможностями здоровья и патриотическому воспитанию детей, развитие гражданского общества", — сказал Глеб Никитин.

По словам Глеба Никитина, получение гранта такого уровня не просто возможность финансовой поддержки для реализации проекта, но и знак качества, необходимый для того, чтобы начинание получило продолжение в следующие годы.

Стратегически верное направление: одна из демографических задач Стратегии развития Нижегородской области - формирование центров социальной помощи и реабилитации семей с детьми с ограниченными возможностями и инвалидностью.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, где поставил перед правительством РФ цели достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития.