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Бизнес

"Ростелеком" добавил новые функции в портал Единой биометрической системы

15 июля 2019 15:30  [36] Бизнес

"Ростелеком" оптимизировал работу портала Единой биометрической системы, добавив новые функции как для граждан, так и для представителей банков. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В новой версии портала появился каталог доступных услуг для физических лиц и реестр продуктов для бизнеса.

Теперь граждане могут оформить ряд финансовых услуг без посещения банка. На портале можно ознакомиться с доступными услугами и перейти на сайт банка для их получения. В будущем пользователи смогут получать предложенные услуги в режиме онлайн на самом портале. Сегодня через каталог портала можно открыть дебетовую карту "Тинькофф Банка", сберегательный счет в "Почта банке", кредитную карту "Совкомбанка", а также оформить кредит на покупку техники. В дальнейшем каталог пополнится более широким перечнем услуг, добавили в пресс-службе.

Также произошли обновления и в разделе "Для бизнеса". Представители банков могут ознакомиться с экосистемой продуктов "Ростелекома" для работы с Единой биометрической системой, выбрать необходимые параметры продуктов и отправить запрос коммерческого предложения прямо на портале. Использование данной экосистемы позволит в минимальные сроки запустить сервисы регистрации биометрии и удаленной идентификации клиентов банков.

Кроме того, компания структурировала контент портала. Теперь пользователи Единой биометрической системы будут видеть только ту информацию, которая актуальна для их задач. Более того, страницы для граждан теперь адаптируются в соответствии со статусом биометрии, который отражается на главном экране. Это позволяет пользователю быстро получить инструкцию по дальнейшим действиям.

"Мы обновляем портал Единой биометрической системы, чтобы с помощью современных дизайн-решений обеспечить нашим клиентам лучший пользовательский опыт. Портал должен стать удобным путеводителем для граждан и бизнеса, предоставить все необходимые инструменты для работы с Единой биометрической системой. В дальнейшем мы планируем обновить личный кабинет кредитной организации и мобильное приложение для пользователей в соответствии с дизайн-системой, а также создать новые современные сервисы", - сказала руководитель направления продвижения Единой биометрической системы Светлана Озерецковская.

Единая биометрическая система в России начала работать с 30 июня 2018 года. Она является одним из ключевых элементов механизма удаленной идентификации, которая позволяет гражданам дистанционно получать финансовые услуги. Сегодня удаленную идентификацию можно пройти в 156 банках, расположенных в 450 городах России.

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