Парк на Гребном канале в Нижнем Новгороде благоустроят к 75-летию Победы Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Парк на Гребном канале в Нижнем Новгороде благоустроят к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом стало известно на совместном заседании постоянных комиссий Нижегородской думы 15 июля 2019 года.

На благоустройство парка Победы выделено 51 млн рублей из областного бюджета. Еще 10% от этой суммы предоставит городской бюджет.

К настоящему моменту разработан проект. Проектировка проводилась на деньги региона. Само благоустройство начнется в ближайшее время.

Также депутаты комиссий поддержали перераспределение бюджетных средств. Порядка 10 млн рублей решено направить на благоустройство, в частности установку новых урн и ограждений, 3 млн рублей - на благоустройство кладбищ.

При этом 7 млн рублей снято с направления – "предпринимательство и туризм". Они были запланированы на поддержку предпринимателей. Однако глава Нижнего Новгорода Владимир Панов пообещал, что в октябре эти деньги будут возвращены.

Итоговое голосование за принятие изменений проходило при помощи анкетных листов.