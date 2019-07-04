Начались работы по созданию мостового перехода над "Борским Волгоречьем" Общество

Фото: С сайта администрации г.Бор

Объявлен конкурс на разработку проекта для строительства надземного пешеходного перехода, который расположится на территории пространства "Борское Волгоречье". Об этом сообщается в документах на сайте госзакупок.

Максимальная стоимость контракта составляет 4,95 млн рублей. Заказчиком выступает администрация г.о.Бор.

По условиям контракта инженерные изыскания необходимо предоставить заказчику до 1 октября 2019 года, всю проектно-сметную документацию — до 6 декабря текущего года.

Ширина перехода составит около 4-х метров, высота от уровня пола до низа ребер перекрытия — не менее 2,3 метра, высотный габарит над проезжей частью и низом конструкции перехода — не менее 5 метров.

Строительство пешеходного перехода будет вестись в соответствие с концепцией благоустройства общественного пространства "Борское Волгоречье".

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, открыв новую площадь Георгия Победоносца на Бору в августе 2018 года, сказал, что сейчас в городе создается новое общественное пространство, за которое проголосовало большинство борчан при выборе объектов для благоустройства в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды.

В перечень этого пространства входит комплексное развитие территории "Борское Волгоречье". В его рамках планируется создать духовно-просветительский центр в составе "Сергиевский слободы", где будут организованы занятия с подрастающим поколением.

"Дальнейшее благоустройство этой территории будет продолжено. Наша главная задача, чтобы туристам было интересно провести время на Бору, задержаться здесь как минимум на день после поездки по канатной дороге", - пояснил Глеб Никитин.

СПРАВКА:

"Борское Волгоречье" — это территория, так называемых, борских заливных лугов. Сегодня это место хорошо просматривается из кабинки канатной дороги.

"Борское Волгоречье" объединяет два пространства - территорию рядом с канатной дорогой и территорию вокруг сквера с мемориальным комплексом в честь Георгия Победоносца. Связь между двумя пространствами будет осуществляться через пешеходные тротуары и велодорожки.

Планируется строительство лестниц от комплекса "Сергиевская слобода" к скверу с мемориальным комплексом в честь Георгия Победоносца и от канатной дороги "Бор - Нижний Новгород" до пешеходной аллеи.