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Происшествия

Вознаграждение в 300 тысяч рублей объявлено за информацию о местонахождении пропавшей на Бору Галины Алёшиной

15 июля 2019 16:49  [60] Происшествия

Вознаграждение в 300 тысяч рублей объявлено за достоверную информацию о местонахождении пропавшей на Бору Галины Алёшиной. Об этом сообщает ПСО "Волонтёр".

70-летняя пенсионерка пропала год назад, она ушла из дома в пос. Селищи Борского района и не вернулась.

Возможно, её видели с 20 по 28 июня 2018 года, идущей вдоль трассы пос. Останкино - г. Бор. Может находиться в любом регионе.

Информацию о местонахождении женщины можно сообщить на горячую линию отряда ПСО "Волонтёр" 8(831)291-51-51 или инфоргу поиска (Наталья 8920-006-02-29).

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