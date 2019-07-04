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Общество

Девять аварийных ОКН в Нижнем Новгороде передадут инвесторам для реставрации

15 июля 2019 17:41  [74] Общество
Один из домов, передаваемых инвесторам

Один из домов, передаваемых инвесторам

Фото: из соцсети Instagram

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Девять аварийных ОКН в Нижнем Новгороде передадут инвесторам для реставрации. Об этом сообщила председатель КУГИ администрации Нижнего Новгорода Светлана Помпаева на совместном заседании постоянных комиссий Нижегородской думы 15 июля 2019 года.

Депутаты одобрили передачу в собственность области 51 квартиру и нежилые помещения в девяти домах, которые имеют статус ОКН или являются выявленными объектами культурного наследия: ул. Луначарского, 1/11; ул. Варварская, 8 литера 3; ул. Кожевенная, 14а; ул. Нижегородская 17, 19/29; ул. Ярославская, 13; ул. Соревнования, 14; ул. Большие Овраги, 5; ул. Сергиевская, 18 Б.

Инициатором передачи выступило министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области в целях проведения реализации мероприятий в рамках программы редевелопмента исторических территорий.

"У нас много объектов, которые признаны аварийными. Каждый день их состояние ухудшается. У города на ремонт этих объектов денег нет, поэтому их решено передать инвесторам. Для этого мы передаем их в собственность региона", - пояснил глава Нижнего Новгорода Владимир Панов.   

По словам министра имущественных и земельных отношений региона Сергея Баринова, первые объекты будут приведены в порядок через 1,5 – 2 года.

"В нашем городе очень много объектов культурного наследия, закрытых различными баннерами и тряпками. Мы как собака на сене на них сидим и не знаем, что делать. Эта проблема требует немедленного решения к 800-летнему юбилею Нижнего Новгорода. Поэтому мы передаем их инвесторам", - сказал, в свою очередь, председатель комиссии Николай Сатаев.

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