Численность барсуков и енотовидных собак увеличивается в Нижегородской области Общество

Фото: Зоопарк "Лимпопо"

Численность таких редких животных, как барсуков и енотовидных собак увеличивается в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном комитете госохотнадзора.

В настоящее время установлено, что в области обитает около 1,5 тысяч барсуков, тогда как в 2018 году их насчитывалось 1,4 тысяч особей. Мониторинг также показал, что енотовидных собак в нижегородских лесах около 350 особей, это примерно на полсотни больше, чем годом ранее.

В госохотнадзоре пояснили, что рост популяции барсуков в Нижегородской области говорит о повышении дисциплины охотников, которые "стали более ответственно относится к животному миру благодаря увеличению надзорных мероприятий".

Барсуки - моногамные животные. Их пары создаются на несколько лет. Ограничение сроков охоты на барсука связано с особенностями жизненного цикла животного. Длительный зимний сон, после которого зверь выходит истощенным, исключает возможность охоты. За лето барсук значительно увеличивает свой вес к осени, нагуливая большое количество ценного жира. Поэтому охота на барсука разрешена только осенью.

Во многих регионах России популяция этих зверьков была существенно прорежена усилиями охотников, так как жир барсука стоит немалых денег. На сегодняшний день в некоторых регионах это животное занесено в Красную книгу, поэтому добыча барсуков осуществляется на основании установленного лимита.