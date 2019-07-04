Иностранная недвижимость в Испании

Несмотря на постоянные проблемы в экономике, жители страны часто приобретают недвижимость за границей. Такой вариант вложения средств достаточно выгодный, ведь открывает возможность ездить отдыхать в любое время года. Недвижимость в Испании Марбелья можно купить самостоятельно или обратившись в проверенные службы.
Особенности покупки
Жители страны часто предпочитают такие вложения, из-за нестабильного развития экономики в своем государстве. Приобретая недвижимость за рубежом, человек обеспечивает себя надежным активом, который не зависит от отечественной экономики и политики.
Наиболее популярны страны для покупки недвижимости: Германия, Испания, Словакия, Чехия и др. Специалисты считают, что для качественной жизни подходят больше европейские страны. Размеренный и спокойный образ жизни европейских стран, высокий уровень безопасности и неплохая обеспеченность позволяют человеку создать для себя неплохую пенсию.
В других же странах, таких как Египет или Марокко, недвижимость — это способ получения дополнительной прибыли.
Испанская недвижимость
Данная недвижимость пользуется огромным спросом. К сожалению, такое жилье обойдется достаточно дорого. Небольшая квартира-студия обойдется в 80-90 тыс.евро. Дома в этом же месте стоят от 300 тыс.евро.
Сразу всю сумму на недвижимость найти достаточно сложно, поэтому покупателям часто предлагают оформление ипотеки. Эту услугу можно получить в банке страны, в которой будет покупаться недвижимость.
Для представителей банка важную роль играет залоговое имущество, которое есть рядом. В случае невыплаты ипотеки, банку будет проще забрать имущество и погасить за счет него долг.
Процедура получения кредита в европейских странах намного проще, при этом процентная ставка ниже. Проблемы часто возникают в том, что клиенту придется доказать, что деньги на первый взнос заработаны честным путем. Если отечественные банки часто принимают в расчет неофициальный доход, то европейцы в этом плане относятся более консервативно.
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