Новые законы для самозанятого населения

Правительство России не оставляет надежду легализировать частную деятельность населения. С каждым годом депутаты стараются внести новые законы для самозанятых предпринимателей, улучшая их профессиональную деятельность. Более подробно узнать информацию об индивидуальных предпринимателях можно узнать на этом ресурсе https://newfranchise.ru/baza_znaniy/ip.

Новые правила в 2019 году

В новом году правительство ввело новые правила относительно налога на профессиональную деятельность, когда эти выплаты должны стать для предпринимателей альтернативой получению патентов.

К сожалению, однозначного юридического объяснения индивидуальной деятельности в федеральном законе так и не появилось. Общие понятия об этой категории людей написаны в пунктах 7-7.3 статьи 83 НК РФ.

Статус самозанятого присваивается тем физическим лицам, которые выполняют следующие условия:

Нет регистрации предпринимателя.

Предоставление услуг жителям.

Осуществление деятельности, приносящей прибыль.

Отказ от использования наемных работников.

Только при выполнении всех условий, человека относят к группе самозанятых.

До конца 2018 года налог на самозанятость полностью отсутствовал. Основная цель такого закона - вывести всех самозанятых из тени. К сожалению, такие меры не принесли особого успеха, ведь за время реализации на учет стали чуть больше 1 тыс. граждан.

В 2019 году стартовал стартовали новые эксперименты. Особый налоговый режим был введен на территории нескольких регионов. Первыми проверяли систему жители Москвы, Татарстана и Калужской области. Окончательный результат данного мероприятия будет подведен в конце 2028 года.

Только нужно помнить, что профессиональный налог не освобождает от стандартов на патенты. Те регионы, которые не попали под внедрения новых законов, продолжают работу согласно старым законам. Кроме того, старые нормы действуют и на территориях, где тестируют новый проект, поэтому пока тяжело представить, как все будет реализоваться.

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