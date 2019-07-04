Особенности игры Симс 4

После тяжелого дня так приятно нырнуть в мир виртуальных игр. Особой популярностью все время пользуется игра Sims, где пользователь может создавать персонажа и управлять его жизнью. Более подробно об этой игре можно узнать на сайте https://torrentigruha.ru/simulyatory-games/5014-sims-4.html.

Особенности Симс 4

Как и во всех предыдущих версиях, Симс 4 - это виртуальная игра, где пользователь создает своего персонажа и ведет его жизнь. Виртуальный герой полностью повторяет реальную жизнь, поэтому его необходимо постоянно кормить и давать отдыхать.

В Симс 4 жизнь персонажей практически не изменилась, а сюжетная линия стала неизменной, по сравнению с другими версиям. Разработчики решили кардинально не менять сюжетную линию, только добавили в нее некоторые правки.

Игра начинается стандартно, когда пользователю необходимо создать своего персонажа. Игрок может создать сразу несколько героев, после чего они отправляются на строительство собственного дома. Разработчики добавили изменения в саму жизнь сима, поэтому теперь можно менять не только внешность, но и сферу эмоций.

Теперь созданные персонажи смогут полностью менять свой настрой. Игрок увидит своего сима с новой стороны, но при этом стандартные возможности в виде дома, работы и детей останутся прежними.

Благодаря новшествам от разработчиков, теперь можно создать абсолютно новых героев. В новой версии игры появилась возможность менять не только внешние характеристики, но и походку, мимику и жесты. Кстати, теперь появилась эмоциональная сфера персонажей, которая выглядит действительно интересно и уникально.

После создания внешности персонажа, переходят к выбору его стиля. На выбор есть несколько вариантов образа: начиная от элегантного костюма и заканчивая спортивным костюмом. Затем персонаж отправляется на обустройство своего дома.

Для создания своего дома, на выбор предоставляются различные варианты декора. После этого, главный герой начинает вести активную социальную жизнь, знакомясь с другими симами и зарабатывая деньги.

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