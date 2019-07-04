Сибирский трубопроводный завод

Трубопроводная арматура может для многих показаться чем-то странным и непонятным. Сибирский завод трубопроводной арматуры http://sibzta.su занимается поставками необходимого оборудования. Именно с этой компанией сотрудничают многие популярные предприятия, в числе которых есть и Газпром и Транснефть.
Особенности трубопроводной арматуры
Мир трубопроводной арматуры для обычного пользователя достаточно необычен и нестандартен. Но, как и в любом вопросе, стоит немного разобраться, и все сразу же станет понятным. Если более подробно разобраться в нормативных документах и его особенностях, то хаотичный мир арматуры станет сразу же упорядоченным и структурированным.
Классифицируя все виды арматуры, можно разобрать определенные товары по отдельным категориям. Именно такой подход делает даже самое запутанное более понятливым. Классифицируя все виды, нужно понимать, что отличают такие устройства только по двум характеристикам - видам и типам.
Различая виды трубопроводной арматуры особое внимание отдают ее функционалу. Благодаря этой характеристики, арматуру делят на несколько категорий. Выделяют следующие категории:
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