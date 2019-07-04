Сибирский трубопроводный завод

Трубопроводная арматура может для многих показаться чем-то странным и непонятным. Сибирский завод трубопроводной арматуры http://sibzta.su занимается поставками необходимого оборудования. Именно с этой компанией сотрудничают многие популярные предприятия, в числе которых есть и Газпром и Транснефть.

Особенности трубопроводной арматуры

Мир трубопроводной арматуры для обычного пользователя достаточно необычен и нестандартен. Но, как и в любом вопросе, стоит немного разобраться, и все сразу же станет понятным. Если более подробно разобраться в нормативных документах и его особенностях, то хаотичный мир арматуры станет сразу же упорядоченным и структурированным.

Классифицируя все виды арматуры, можно разобрать определенные товары по отдельным категориям. Именно такой подход делает даже самое запутанное более понятливым. Классифицируя все виды, нужно понимать, что отличают такие устройства только по двум характеристикам - видам и типам.

Различая виды трубопроводной арматуры особое внимание отдают ее функционалу. Благодаря этой характеристики, арматуру делят на несколько категорий. Выделяют следующие категории:

Обратный вид. Принцип работы такого оборудования достаточно простой - предотвратить обратный поток рабочей среды.

Запорная арматура. Это один из самых популярных и востребованных видов арматуры. Благодаря функционалу этой арматуры, можно полностью перекрывать поток рабочей среды. Очень важный показатель в этом виде - герметичность, ведь от этого зависит качество изделия.

Распределительно-смесительный вид. С помощью такого оборудования происходит распределение всего потока среды по определенным направлениям. В этом случае, за распределение и смешивания отвечают отдельные детали.

Отключающая. Часто такую арматуру называют еще и защитной, ведь она используется для перекрытия рабочей среды, если превышены заданные значения. В отличие от предохранительной арматуры, такая арматура отключает только определенный объект.

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