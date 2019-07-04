Особенности стальных задвижек 30с41нж

Стальные задвижки используются во многих системах. Для качественной работы всего оборудования стоит выбирать качественные модели. Подобрать необходимые варианты можно на сайте https://teharmatura.ru/catalog/truboprovodnaya-armatura/zadvizhki/zadvizhki-stalnye/30s41nzh/.

Особенности стальных задвижек

Стальная задвижка 30с41нж значительно выигрывает перед предыдущими вариантами, ведь эта модель прочнее, а значит у нее срок службы намного больше. Основная цель такого устройства - перекрывать проход рабочей среды по трубопроводам, если возникнет необходимость.

Для лучшего удобства, специалисты разработали сразу несколько разновидностей такой задвижки. Каждую из них можно установить на трубопровод любого диаметра. Такая универсальность полностью зависит от конструкционных особенностей, ведь ходовая резьба в таких устройствах наружная. Именно такие особенности упрощают технический уход за оборудованием, во время любых климатических условий.

Такая установка не требует сварочных работ, поэтому демонтаж задвижки простой и не занимает много времени. В случае, сели возникнет необходимость замены или ремонта, задвижку можно будет быстро снять и заменить на новую.

Запорную арматуру обычно используют в экстремальных условиях, поэтому важно выбирать крепкий и качественный материал для изготовления этого устройства. Для изготовления производители используют следующие материалы:

Корпус, крышка, диски - сталь 20Л.

Шпонка - 40Х.

Гайка - сталь 25.

Шпиндель, стержень - нержавейка.

Согласно нормативным документам, можно использовать и другие материалы, только их свойства и характеристики должны полностью соответствовать представленным.

Фланцевые задвижки популярны во многих сферах жизни. К примеру, такое устройство часто используют в подземных коммуникациях, где для установки используют специальные колодцы и магистрали.

Подходящие задвижки и более подробную информацию о них можно найти на представленном ресурсе.

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