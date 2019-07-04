Компания “Гавриш” - производитель высококачественных семян

Весенний период для многих начинается не просто с отдыха и праздника, а с огородно-садового периода. Именно в это время, опытные владельцы начинают отправляться в магазины для покупки семян. Гавриш - интернет-магазин розничной торговли, который занимается производством высококачественных семян на территории России.

Как правильно выбрать семена?

Прежде чем отправляться за покупками, опытный садовод составляет список необходимых овощей, которые необходимы для посадки. Именно от этого списка нужно отталкиваться в дальнейшем, чтобы ничего не забыть и не купить ничего лишнего. Кроме того, в список нужно добавить также травы и цветы.

Оформляя такой список, покупателю будет проще определится с необходимым товаром. Теперь останется только сделать выбор между подходящим производителем и их качественными характеристиками.

Чтобы не попасть на некачественный товар, стоит тщательно изучить информацию на упаковке или описание товара в интернет-магазине. Очень важно просмотреть все характеристики и сопоставить их со своими запросами.

Уже выбирая семена нужно помнить, что у хорошего производителя товар совсем не дешевый, а сама упаковка металлизирована. Особенности упаковки можно заметить на боковом срезе.

Если основная цель - взять урожай количеством, то выбирать семена можно и в бумажной упаковке. Прежде чем бросать пакет в корзину, необходимо тщательно изучить партию, год и срок годности товара.

После осмотра описания, определяются с периодом созревания. Есть три вида:

Ранние

Средние.

Поздние.

Кроме того, если выбирают кустовые растения, такие как томаты или болгарский перец, обращают внимание на высоту куста и вид. Выбирая кустовые растения, стоит определиться с сортом.

Помимо основных характеристик, также нужно определить для чего будет использоваться овощ. Если со способом употребления все понятно, то смело можно выбирать подходящий вариант.

В компании “Гавриш” можно купить высококачественные семена, которые будут полностью соответствовать всем нормам. Компания работает уже более 20-ти лет и за это время смогла изучить желания своих клиентов.

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