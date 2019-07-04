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Тело погибшего извлекли спасатели из р.Кудьма Нижегородской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
По информации управления, 15 июля 2019 года в Кстовском районе (д. Ройка) из р. Кудьма работниками аварийно-спасательного отряда было извлечено тело погибшего человека. Обстоятельства происшествия уточняются.
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