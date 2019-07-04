Последние новости рубрики Общество
16 июля 2019 09:38  [37] Агентство стратегических инициатив Нижегородской области открыло прием заявок на конкурс по продвижению новых проектов
15 июля 2019 19:04  [344] Нижний сегодня: главные события дня
15 июля 2019 18:53  [149] Движение транспорта запретят на ул.Витебской с 15 июля до 7 августа
15 июля 2019 18:49  [156] Численность барсуков и енотовидных собак увеличивается в Нижегородской области
15 июля 2019 18:35  [164] Движение транспорта ограничат по ул.Генерала Зимина с 15 июля до 4 августа
15 июля 2019 17:41  [282] Девять аварийных ОКН в Нижнем Новгороде передадут инвесторам для реставрации
15 июля 2019 16:53  [210] Более 15 тысяч нижегородцев уже обследовали врачи "Поездов здоровья" в 2019 году
15 июля 2019 16:35  [283] Еще три нижегородца получили звание Почетный гражданин Нижнего Новгорода
15 июля 2019 16:17  [372] Начались работы по созданию мостового перехода над "Борским Волгоречьем"
15 июля 2019 16:01  [238] Парк на Гребном канале в Нижнем Новгороде благоустроят к 75-летию Победы
Общество

Агентство стратегических инициатив Нижегородской области открыло прием заявок на конкурс по продвижению новых проектов

16 июля 2019 09:38  [37] Общество

Региональный этап Всероссийского конкурса лучших практик АСИ стартовал в Нижегородской области 15 июля 2019 года. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области со ссылкой на АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов".

Заявки на участие в конкурсе можно оставлять на крауд-платформе.

Срок приёма заявок для участия в региональном этапе конкурса в случае самостоятельной подачи через сайт завершится 31 августа, а в случае подачи заявки через министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области – 16 августа.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
- Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство;
- Городское развитие и инфраструктура;
- Экология и бережливое отношение к природе;
- Туризм и культура;
- Поддержка бизнеса и развитие экспорта;
- Социальное благополучие;
- Наука и образование;
- Цифровое развитие;
- Регион-донор;
- Регион-наставник;
- Регион – лидер изменений.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph