Агентство стратегических инициатив Нижегородской области открыло прием заявок на конкурс по продвижению новых проектов

Региональный этап Всероссийского конкурса лучших практик АСИ стартовал в Нижегородской области 15 июля 2019 года. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области со ссылкой на АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов".
Заявки на участие в конкурсе можно оставлять на крауд-платформе.
Срок приёма заявок для участия в региональном этапе конкурса в случае самостоятельной подачи через сайт завершится 31 августа, а в случае подачи заявки через министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области – 16 августа.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство;
- Городское развитие и инфраструктура;
- Экология и бережливое отношение к природе;
- Туризм и культура;
- Поддержка бизнеса и развитие экспорта;
- Социальное благополучие;
- Наука и образование;
- Цифровое развитие;
- Регион-донор;
- Регион-наставник;
- Регион – лидер изменений.
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