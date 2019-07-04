Агентство стратегических инициатив Нижегородской области открыло прием заявок на конкурс по продвижению новых проектов Общество

Региональный этап Всероссийского конкурса лучших практик АСИ стартовал в Нижегородской области 15 июля 2019 года. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области со ссылкой на АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов".

Заявки на участие в конкурсе можно оставлять на крауд-платформе.

Срок приёма заявок для участия в региональном этапе конкурса в случае самостоятельной подачи через сайт завершится 31 августа, а в случае подачи заявки через министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области – 16 августа.



Конкурс проводится по следующим номинациям:

- Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство;

- Городское развитие и инфраструктура;

- Экология и бережливое отношение к природе;

- Туризм и культура;

- Поддержка бизнеса и развитие экспорта;

- Социальное благополучие;

- Наука и образование;

- Цифровое развитие;

- Регион-донор;

- Регион-наставник;

- Регион – лидер изменений.