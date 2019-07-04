Международный фестиваль водных видов спорта пройдет в Нижнем Новгороде 21-27 июля Спорт

Международный фестиваль водных видов спорта "Юношеский кубок Волги" пройдет в Нижнем Новгороде 21-27 июля 2019 года. Организаторы отметили, что за семь лет существования международная парусная регата среди юношей JUNIOR VOLGA CUP "Кубок Губернатора Нижегородской области" стала самой масштабной и престижной многоэтапной детской регатой страны.

Парусный марафон на Волге начнется 21 июля торжественным открытием и соревнованиями по парусному спорту и гонками лодок на солнечных батареях.

В рамках фестиваля пройдут соревнования:

- Волжский этап Всероссийских инженерных соревнований "Солнечная регата".

- Уникальные гонки, где инженерные команды состязаются в скорости, маневренности и выносливости экологически чистых лодок, движущихся за счет солнечной энергии, спроектированных и изготовленных детско-взрослыми коллективами образовательных организаций Нижнего Новгорода и Нижегородской области (Волжская солнечная флотилия), Чебоксар и Мурома.

- Международное соревнование по парусному спорту среди юношей JUNIOR VOLGA CUP "Кубок Губернатора Нижегородской области" в международных классах яхт "Оптимист" и "420". Соревнования пройдут в командном и личном первенстве в нескольких зачетных группах.

- Национальная парусная лига VI детский дивизион - крупнейший проект России, призванный популяризировать парусный спорт и сделать его более доступным. Пройдет на базе яхт-клуба "Лето".

- Морское многоборье - включает в себя комплекс из пяти олимпийских видов спорта: бег, стрельба, гребля, плавание, парус.

Всего в соревнованиях примут участие около 200 подростков, в сопровождении тренеров, родителей и болельщиков из России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Приедут команды из Китая (г. Сямынь, клуб Iron Rock), Армении, Севастополя, Екатеринбурга, Воронежа, Архангельска, Астрахани, Чебоксар, Мурома, Москвы и Московской области и др. регионов.

Главная цель соревнований - приобщить детей и всех желающих к одному из самых престижных видов спортивных развлечений – водным видам спорта.

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