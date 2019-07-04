Божественная литургия в годовщину расстрела царской семьи пройдет в нижегородском храме в ночь на 17 июля Общество

Фото: Нижегородская епархия

Божественная литургия в годовщину расстрела царской семьи пройдет в нижегородском храме в ночь с 16 на 17 июля 2019 года. Начало в 00:00.Об этом сообщили в Нижегородской епархии.

Богослужение в храме в честь Воскресения Христова (Нижний Новгород, ул. Шевченко, 1А) возглавит митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

СПРАВКА:

17 июля 2019 года наступает 101 годовщина мученической кончины святых Царственных страстотерпцев: императора Николая II, императрицы Александры Феодоровны, царевича Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, Марии, Анастасии Романовых.

Они были расстреляны в ночь на 17 июля в Екатеринбурге. В 2000 году последний российский император Николай II и его семья были канонизированы Русской Церковью в лике святых страстотерпцев.