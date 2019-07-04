Выбор зимней курточки: какие бывают материалы изготовления?

Зимние холода заставляют людей покупать различные теплые вещи. Зимняя теплая курточка - это неизменный атрибут холодной поры года. Покупая зимние вещи, в особенности курточки, покупатель должен выбирать модель не только по внешнему виду, но и по функционалу. На представленном ресурсе можно найти парка с мехом Москва.
Как правильно выбрать зимнюю курточку?
Выбирая новую зимнюю курточку, стоит обращать внимание не только на внешние данные, но и на материал и фурнитуру. Именно от последних двух особенностей зависит качество и теплота курточки.
Идеальная зимняя курточка должна быть не только внешне привлекательной, но и выполнять все свои функции, а именно, согревать в минусовую температуру. Кроме того, несмотря на свои объемы, курточка не должна сковывать движения, а также быть практичной и удобной.
Несмотря на огромное разнообразие необычных курток, перед покупкой стоит продумать весь функционал куртки. Учитывая климатические условия и длительность пребывания на улице, выбирают куртку по подходящему материалу. Верхняя ткань бывает следующей разновидности:
Мембрана. Такая курточка подойдет людям, которые много ходят. Не пропускает ветер и влагу, при этом не создавая парниковый эффект. Отличный вариант, только если использовать вместе с термобельем. К сожалению, достаточно дорого стоит.
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