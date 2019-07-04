Как правильно выбрать купальник?

Летний период не обходится без приятных поездок к морю. Чтобы выглядеть привлекательно на пляже, каждая девушка старается выбрать для себя красивый купальник. В решении вопроса где купить купальник поможет представленный ресурс.

Как выбрать свой купальник?



Чтобы подобрать правильный купальник, который будет подчеркивать все достоинства, но при этом скрывать недостатки, нужно полностью отталкиваться от своего типа фигуры. Самый идеальный тип фигуры - песочные часы. У такой фигуры тонкая талия, аккуратная грудь и подтянутая попа. Большинство купальников подойдет под этот тип фигуры.



Если девушке повезло иметь идеальный тип фигуры, то при выборе останется только определиться с цветом. Кроме того, к выбранному купальнику можно подобрать красивый аксессуар, такой как шляпу, сумочку или обувь.

Небольшие затруднения при выборе могут возникнуть только из-за индивидуальных особенностей фигуры.

В фигуре перевернутый треугольник проблемная зона - плечи. Именно эта часть тела намного шире, чем бедра, поэтому зрительно заметен диссонанс. При выборе купальника для такого типа фигуры стоит выбрать модели, которые будут акцентировать внимание на бедрах и отведут от широких плеч.

Купальник для “перевернутого треугольника” стоит выбирать с широкими бретелями. Слитные модели лучше выбирать с ярким верхним рисунком, а именно с вертикальны линиями или асимметрией. Нижняя часть таких купальников обычно украшена различными воланами или другими яркими и большими деталями.

Для представительниц фигуры типа “треугольник” необходимо выделить плечи, чтобы вся фигура выглядела симметрично. Чтобы увеличить зрительно узкие плечи, стоит использовать купальники, где верху будут завязки и застежки. Кроме того, в верхней части приветствуются рисунки с горизонтальными полосами.

Тип фигуры “прямоугольник” отличается от других видов из-за невыраженной талии. По этой причине необходимо с помощью купальника выделить эту область, создавая иллюзию изгибов.

Для такой фигуры подходят слитные купальники, где на талии есть различные вырезы, вставки и драпировки. Именно эти детали создают иллюзию выраженной талии. Кроме того, вставки в виде ремешка также зрительно выделяют талию.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.