Российские продукты будут производить с йодированной солью. Зачем это нужно? Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Все российские продукты будут производиться с йодированной солью. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на законопроект Минздрава "О профилактике заболеваний, вызванных дефицитом йода", который есть в распоряжении редакции.

Согласно информации, документ подписан заместителем главы министерства Олегом Салагаем и разослан во все ведомства на согласование.

Таким образом министерство здравоохранения надеется победить йододефицит, который наблюдается у большинства россиян.

Суть законопроекта

Минздрав в этом документе предлагает с 1 июня 2020 года повсеместно начать использовать йодированную соль при изготовлении хлебобулочных изделий. К 2021 году – приступить к обогащению всей пищевой соли сорта экстра, высшего и первого помола йодатом калия. А к июню 2022 года и вовсе перейти на использование йодированной пищевой соли при изготовлении всех продуктов.

Ведомство предусматривает наличие ответственности за нарушение этого правила, но какой именно пока неизвестно.

Исключениями являются только продукты, технологический процесс которых не предусматривает использование подобного ингредиента.

Повсеместный йододефицит

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что по данным Эндокринологического научного центра, ежегодно в медицинской помощи нуждается более 1,5 млн взрослых и 650 тысяч детей с заболеваниями щитовидной железы. Йододефицит вызывает рак щитовидной железы. Регистрируются отдельные случаи йододефицитного кретинизма.

Причем йод не обладает способностью накапливаться в организме, поэтому должен постоянно поступать с пищей.

Недостатки законопроекта

Эксперты отмечают, что в результате принятия законопроекта с прилавков могут исчезнуть некоторые продукты, такие как соления.

"Это приведет к тому, что целый ряд популярной продукции может уйти с рынка: соленья с йодированной солью изменят вкус и цвет. Решение проблемы с дефицитом йода — важная задача, но во всем нужно соблюдать баланс", — сказал "Известиям" исполнительный директор ассоциации "Русбренд" Алексей Поповичев.

Как "Известиям" сообщили в Федеральном научном центре пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН, колбаса в результате добавления йодированной соли также может изменить свой вкус и цвет на коричневый.

Кроме того, в России есть целая категория населения, страдающая заболеваниями, при которых потребление йода противопоказано.

Как пишут "Известия", в Минюсте и Минсельхозе высказали замечания по проекту Минздрава, но не уточнили какие именно. В Роспотребнадзоре и Минпромторге законопроект поддержали. В Минэкономразвития и ФАС на запрос издания не ответили.