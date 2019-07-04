Разновидности одеял: какое лучше купить?

В квартирах часто недостаточно хорошее отопление, из-за чего в помещениях прохладно. Чтобы согреваться зимними ночами, покупают теплые одеяла, в которые можно полностью укутаться и наслаждаться любимым фильмом.

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Как выбрать одеяло?

Чтобы приятно поспать зимой, при этом не вспотеть и не замерзнуть, нужно выбирать качественные и правильные одеяла. Особое внимание обращают на материал изготовления и наполнитель. Именно от последней характеристики зависит теплота одеяла.

Чтобы узнать будет ли теплым одеяло, обращают внимание на этикетку, где производитель указывает плотность наполнителя. Выделяют следующие варианты:

· Очень теплое - 420 гр/м.кв.

· Классическое теплое - от 300 до 350 гр/м.кв.

· Облегченное - от 220 до 280гр/м.кв.

· Легкие - от 200 до 220 гр/м.кв.

Наиболее популярные виды одеяла - пуховые, синтетические и шерстяные. Рассмотрим каждую категорию отдельно.

Пуховое одеяло

Пух и перо - это наполнитель, который проверен годами, ведь даже бабушки могут похвалить этот материал. Такие одеяла легкие и теплые. Зачастую не бывает одеял, которые полностью состоят из пуха, а если даже и есть, то стоят очень дорого. Для поддержания формы, производители часто к пуху добавляют гусиное перо. Именно перья добавляют объема и делают одеяло более упругим.

Выбирать одеяла нужно с составом, где перо не превышает 50%. Такие модели обычно грузные и жесткие.

Хлопковое одеяло

Одеяла из такого материала достаточно легкие, как и пуховые. Такая модель отлично сохраняет тепло, при этом не пропуская воздух. Из основных достоинств выделяют:



· Теплый материал.

· Доступная стоимость.

· Не вызывает аллергических реакций, при этом имеет плохие условия для пылевых клещей.

Из недостатков - плохой влагообмен. Хорошо впитывает влагу, но не испаряет ее.

Шерстяное одеяло

Шерстяные одеяла очень теплые. Они не только хорошо греют в зимнюю погоду, но и отлично держат необходимый температурный режим. В старину такие одеяла использовали для укутывания младенцев.

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