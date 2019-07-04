Различия между шинами: какие лучше выбрать для себя?

В больших городах для передвижения требуется транспортное средство. Для того, чтобы машина нормально функционировала, нужно проводить постоянный технический осмотр и не забывать менять шины. Автомобильная шина - это оболочка для диска, которая выполнена из прочной резины, устанавливаемую на обод колеса. Выбрать и купить недорогие шины можно на этом ресурсе.

Как правильно выбрать шины?



Прежде чем выбирать подходящую модель, владелец должен определить тип транспорта, для которого будут использовать оборудование. К примеру, шины для легковых автомобилей отличаются своими хорошими ходовыми качествами. Именно в таких моделях низкий уровень шума и высокий индекс максимальной скорости.

Шины для коммерческих автомобилей отличаются увеличенным индексом грузоподъемности. Также такой тип оборудования отличается высокой устойчивостью к износу. К сожалению, шины для микроавтобусов имеют пониженную управляемость и торможение.

А вот для внедорожников используют совершенно другой тип шин, который отличается своей высокой грузоподъемностью. Благодаря ярко выраженному рисунку, такие модели обеспечивают хорошую проводимость автомобиля по бездорожью.

Наиболее распространенная классификация - по сезонности. В этой категории различают летние и зимние шины. Летние варианты используются при температуре от +5 и выше градусов. У таких шин неярко выраженный рисунок протектора. Во время летней жары, шины охлаждаются и твердеют. Такой тип шин - идеальный вариант для быстрой езды, только по хорошей дороге.

Зимние используют во время холодной погоды, когда температура на градуснике опускается ниже -5. В таких вариантах, в отличие от летних моделей, рисунок протектора более глубокий и имеет в наличии шипы. Такие особенности делают сцепление с дорогой более надежным, что повышает управляемость автомобиля и сокращает тормозной путь.

Кроме того, зимние шины намного прочнее летних, поэтому прослужат дольше. А вот летние шины имеют преимущества из-за своей максимальной скорости.

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