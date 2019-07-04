79-летний Николай Новожилов пропал в лесу Семеновского района Нижегородской области. Об этом сообщает ПСО "Волонтер".
По информации поисковиков, 12 июля 2019 года в 13 часов он ушёл в лес из д. Донское Семёновского района и не вернулся.
Приметы: телосложение среднее, рост 170 см, глаза голубые, волосы седые.
Был одет в черные спортивные брюки, куртку цвета хаки, кепку и резиновые сапоги. Нуждается в медпомощи.
Информацию о местонахождении мужчины можно сообщить по телефону 291-51-51.
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