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Общество

Николай Новожилов пропал в лесу Семеновского района Нижегородской области

16 июля 2019 15:06  [96] Общество

79-летний Николай Новожилов пропал в лесу Семеновского района Нижегородской области. Об этом сообщает ПСО "Волонтер".

По информации поисковиков, 12 июля 2019 года в 13 часов он ушёл в лес из д. Донское Семёновского района и не вернулся.

Приметы: телосложение среднее, рост 170 см, глаза голубые, волосы седые.

Был одет в черные спортивные брюки, куртку цвета хаки, кепку и резиновые сапоги. Нуждается в медпомощи.

Информацию о местонахождении мужчины можно сообщить по телефону 291-51-51.

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