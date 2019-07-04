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Происшествия

Четверо юношей из Нижнего Новгорода подозреваются в убийстве бездомного якобы из ненависти

16 июля 2019 15:12  [159] Происшествия
Улики из квартир подозреваемых в убийстве

Улики из квартир подозреваемых в убийстве

Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области

Уголовное дело возбуждено в Нижнем Новгороде по факту убийства 35-летнего гражданина без определенного места жительства. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Тело мужчины обнаружено утром 4 июля 2019 года около торгового центра, расположенного на ул. Зайцева Сормовского района.

Следователи полагают, что мужчину убила группа молодых людей из Сормовского района якобы из ненависти к социально неблагополучным слоям населения.

В рамках расследования уголовного дела задержаны четыре человека, которым 18-19 лет. В квартирах подозреваемых прошли обыски, сейчас устанавливается их причастность к преступлению и все обстоятельства произошедшего.

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