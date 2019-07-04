Количество проверяемых показателей воздуха на нижегородских АЗС в рамках проекта "Трасса" увеличат в 3 раза Общество

Количество проверяемых показателей воздуха на нижегородских АЗС в рамках проекта Трасса увеличат в 3 раза Фото: пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области

Количество проверяемых показателей воздуха на нижегородских АЗС в рамках проекта "Трасса" в 2019 году увеличат в 3 раза. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона.

Проект "Трасса: общественный экологический контроль 2019" стартовал 16 июля. Он реализуется в Нижегородской области с 2017 года при поддержке комитета ЗС НО по экологии и природопользованию и Всероссийского общества охраны природы (ВООП). В рамках проекта контролеры посещают АЗС и берут на пробу автозаправочное топливо.

Сегодня в Законодательном собрании председатель комитета регионального парламента по экологии и природопользованию Владислав Атмахов провел брифинг, посвященный старту данного проекта.

Владислав Атмахов сказал, что за все время существования проекта "Трасса" проведено семь рейдов и проверено 25 АЗС Нижнего Новгорода и области. Депутат напомнил, что каждый рейд выявлял некачественное топливо, нарушения в сфере защиты прав потребителей, на многих заправках фиксировалось превышение ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Кроме того, были случаи, когда в результате контрольной закупки вместо зимнего топлива было продано летнее и межсезонное.

В образцах эксперты констатировали превышение норм содержания серы. Такое нарушение в итоге может привести к поломке топливной системы автомобиля и негативно влияет на окружающую среду.

В этот же день после брифинга участники экологического проекта совершили рейд по пяти АЗС Нижнего Новгорода.

Эксперты взяли пробы топлива для дальнейшего исследования на соответствие требованиям технического регламента Таможенного Союза. В настоящее время результаты еще не готовы, но их разместят на сайте нижегородского ЗС НО до конца текущей недели.

Кроме того, на автозаправочных станциях были взяты пробы атмосферного воздуха.

В пресс-службе подчеркнули, что в 2019 году эти образцы оценивались по 10 показателям, тогда как ранее — лишь по трем показателям.

"Оборот контрафактного моторного топлива наносит вред жизни и здоровью человека, его имуществу, окружающей среде, создает условия возникновения недобросовестной конкуренции в оптовой и розничной торговле, приводит к недополучению бюджетами различного уровня десятков, а то и сотен миллионов рублей налоговых поступлений", - сказал Владислав Атмахов.

"Общественный контроль как форма защиты прав граждан может быть достаточно результативным, а главное, он нацелен не столько на сбор штрафов, сколько на профилактику правонарушений. Главная цель проекта - организация взаимодействия общественных контролеров и надзорных государственных органов. Уверен, что такое взаимодействие будет продолжено и в этом году на качественно новом уровне, что, несомненно, позволит сделать жизнь нижегородцев безопаснее и комфортнее", - добавил он.

СПРАВКА:

Проект общественного экологического контроля "Трасса" нацелен на пресечение нарушений законодательства в сфере охраны окружающей среды и защиту прав потребителей при реализации нефтепродуктов в местах розничной продажи автомобильного топлива на территории Нижегородской области.