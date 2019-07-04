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Общество

Минэкологии начало проверку по факту разлива химотходов в Дзержинске

16 июля 2019 16:19  [136] Общество

Министерство экологии Нижегородской области начало проверку по факту разлива химотходов в Дзержинске. Об этом сообщает ведомство.

Про разлив нефтепродуктов жители Дзержинска сообщили в круглосуточную экологическую диспетчерскую службу министерства. В связи с этим специалисты центрального межрайонного отдела регионального государственного экологического надзора и охраны окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов региона проводят контрольно-надзорные мероприятия.

То есть специалисты выехали на место и уже проводят необходимые исследования. По результатам обследования территории будут приняты соответствующие меры и дана оценка последствиям для окружающей среды.

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