Госдума одобрила в III чтении законопроекты "Единой России" о защите медработников и пациентов Общество

Госдума одобрила в III чтении законопроекты Единой России о защите медработников и пациентов Фото: НИА Нижний Новгород

Госдума приняла в III, окончательном чтении два законопроекта, которые направлены на защиту медицинских работников и пациентов, разработанные депутатами фракции "Единой России". Об этом сообщает пресс-служба партии.

Речь идет о внесении изменений в УК РФ и Кодекс об административных правонарушениях России, которые предполагают усиление ответственности за воспрепятствование деятельности медицинских работников.

Действующим законодательством установлена повышенная уголовная ответственность за убийство, умышленное причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, совершенные в отношении лица в связи с осуществлением служебной деятельности. Данная норма теперь будет применяться при совершении преступлений в отношении медицинских работников при осуществлении ими служебной деятельности.

Законопроектом предлагается распространить данный подход на причинение легкого вреда здоровью и угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью и внести соответствующие изменения в статьи 115, 119 УК РФ. Также предлагается установить в уголовном законодательстве ответственность за воспрепятствование оказанию медицинской помощи.

Как отмечается в пояснительной записке, в ряде муниципалитетов пострадавший медработник является единственным профессионалом, способным оказать медицинскую помощь. В таких случаях преступлением под угрозу ставится не только здоровье или жизнь самого медработника или отдельного пациента, но и здоровье неопределенного числа жителей населенного пункта, лишенных возможности получить необходимую, иногда неотложную, медпомощь, что существенно увеличивает общественную опасность таких посягательств.

В Кодекс об административных правонарушениях России предлагаются изменения, устанавливающие ответственность за воспрепятствование в какой бы то ни было форме законной деятельности медработника, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния. Кроме того, усиливается ответственность за непредоставление преимущества в движении скорой помощи с включенными проблесковыми маячками и со специальным звуковым сигналом. Теперь штраф за подобные действия составит от 3 до 5 тысяч рублей или лишение права управления ТС на срок до одного года (сейчас действует штраф в размере 500 рублей или лишение права управления ТС на срок от одного до трех месяцев).

Как ранее заявлял депутат Госдумы, заместитель секретаря Генсовета "Единой России" Александр Грибов, новеллой является расширение действия статьи "на случаи посягательств не только на лиц, осуществляющих деятельность, но и их близких или лиц, выполняющих общественный долг".

"Также ранее предполагалось указать закрытый перечень воспрепятствования деятельности медработников. Это удержание, угрозы, создание препятствий по доступу к больному. Правительство предложило сделать этот перечень открытым и указана формулировка "в какой бы то ни было форме" - то есть любое действие, которое может восприниматься как воспрепятствование деятельности. Это основная суть законопроекта, направленного на защиту прав врачей и пациентов", - отметил Грибов.

Напомним, проекты федеральных законов, направленные на усиление защиты медицинских работников и пациентов, были одобрены во втором чтении на пленарном заседании Госдумы 10 июля.