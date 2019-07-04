Благоустройство нижегородского парка Пушкина перенесли на год позже Общество

Парк Пушкина в Нижнем Новгороде Фото: Яндекс. Карты

Благоустройство нижегородского парка Пушкина перенесли на год позже.

Ранее сообщалось, что благоустройство парка запланировано на III квартал 2019 года. Сегодня пресс-служба администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на заместителя мэра Виктора Сдобнякова сообщила, что это произойдет в 2020 году.

Виктор Сдобняков сказал, что в настоящее время на территории парка идет подготовка к обустройству новой территории для выгула собак и игровой зоны. В 2020 году, сообщил заместитель мэра, в парке планируется установить новую скейт-площадку на бетонной основе.

При этом чиновник пояснил, что объект установят в том случае, если за него проголосуют жители в рамках второй очереди благоустройства по программе "Формирование комфортной городской среды".

Между тем, на общественном обсуждении благоустройства парка Пушкина нижегородцы уже предлагали создать на этой территории спортивный парк. Тогда же собравшиеся граждане поддержали увеличение территории скейтпарка и замену существующих деревянных конструкций на бетонные.

Но позже Институт развития городской среды Нижегородской области опубликовал концепцию благоустройства парка Пушкина, которая предусматривала функциональные зоны пушкинской тематики: "Странник", "Герой" и "Поэт".

Напомним, по словам мэра Владимира Панова в 2019 году на благоустройство территорий Нижнего Новгорода по программе ФКГС выделено на треть больше средств, чем в 2018 году. Работы будут идти на 15 общественных пространствах: это вторые очереди работ в парках и скверах, начатые в прошлом году, а также восемь новых пространств. Кроме того, в программу благоустройства на этот год вошли 138 городских дворов.