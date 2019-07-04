Микроавтобусы с подъемниками "Силач" и кондиционерами уже работают в районах Нижегородской области Общество

Фото: Пресс-служба правительства Нижегордской области

Оборудованные подъемниками "Силач" и кондиционерами микроавтобусы уже работают в районах Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В начале июля спецавтомобили отправились в центры социального обслуживания Арзамасского, Большеболдинского, Вадского, Варнавинского, Вачского, Гагинского, Дальнеконстантиновского, Краснооктябрьского, Сеченовского, Спасского районов. В этих муниципальных районах проживает более 140 тысяч человек, из них 27,2 тысячи - граждане старше 65 лет, многие из которых имеют и возрастные хронические заболевания и нуждаются в постоянном медицинском наблюдении.

Данный проект - пример эффективной реализации национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография", которые реализуются в стране в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Как неоднократно подчеркивал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, "в рамках национальных проектов мы обязательно будем системно развивать материально-техническую базу социальной сферы".

Так, например, подъемник "Силач", установленный на спецавтомобилях, позволит сделать более комфортной и свободной жизнь многих нижегородцев. Глава региона отметил, что это единственная в России подобная разработка.

Оснащение районных отделений социальной защиты специально оборудованными автомобилями делает доступной качественную медицинскую помощь для маломобильных групп населения.

По словам главного врача Арзамасской районной больницы Александра Филатова, с начала месяца услугами мобильной бригады спецавтомобиля, оборудованного подъемником "Силач", уже воспользовались пять маломобильных пожилых жителей района.

"Мы еженедельно сверяем списки маломобильных граждан, нуждающихся в медицинской помощи, и, если состояние кого-то ухудшается, и он сообщает об этом фельдшеру ФАПа, либо участковому терапевту, тут же решаем вопрос с его транспортировкой и, при необходимости, госпитализацией. Либо мы записываем его на прием к специалисту в порядке очереди. Благодаря этим автомобилям, теперь мы не думаем, как доставить маломобильного пациента в больницу. Его транспортировку полностью взяла на себя соцзащита", - рассказал Александр Филатов.

Как отметили в министерстве социальной политики региона, в муниципальных районах, куда были доставлены спецавтомобили, проживает более 140 тысяч человек, из них 27,2 тысячи - граждане старше 65 лет, многие из которых имеют и возрастные хронические заболевания и нуждаются в постоянном медицинском наблюдении.

"До проявления этого автомобиля совместно с министерством здравоохранения региона мы осуществляли подворные обходы граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности, выявляли людей, которые нуждаются в лечении, в медицинском наблюдении, в госпитализации, в диспансеризации, составляли списки и графики посещений специалистов. Такие обходы мы продолжаем", - пояснил директор управления социальной защиты населения Арзамасского района Роман Горбачев.

"В настоящее время выездная форма работы с населением широко используется в системе социального обслуживания Нижегородской области. Для оперативного решения проблем граждан пожилого возраста и инвалидов за счет средств областного бюджета было создано и оснащено автомобильным транспортом 58 мобильных бригад, где сегодня работает более 60 автомобилей", - подчеркнули в министерстве.

Напомним, в течение 2016-2018 годов обновлено 60% имеющегося парка автотранспорта мобильных бригад центров социального обслуживания населения Нижегородской области, предоставляющих социальные услуги на мобильной основе. Расширение автопарка новыми машинами позволит увеличить количество получателей социальных услуг, предоставляемых мобильными бригадами, до 95%. Таким образом, каждый нуждающийся гражданин старшего возраста сможет своевременно пройти диспансеризацию или диспансерное наблюдение в медицинской организации.

"В зависимости от необходимости решения проблем граждан с учетом социально-демографической ситуации в конкретном населенном пункте в состав мобильных бригад могут включаться медицинские работники, специалисты по социальной работе, психологи, юрисконсульты, представители прокуратуры, полиции, здравоохранения, образования, органов опеки и попечительства, средств массовой информации, администрации районов и сельских поселений, специалисты других служб", - добавили в министерстве соцполитики региона.