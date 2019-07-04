Детсад в ЖК "Анкудиновский парк" под Кстово начнет работать в ближайшее время Общество

Фото: Пресс-служба правительства Нижегордской области

Детский сад в ЖК "Анкудиновский парк" в Кстовском районе, начнет работать в ближайшее время; сейчас строительные работы завершены, здание готовят к сдаче в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Сегодня готовность детсада проверил заместитель главы области Сергей Морозов.

Двухэтажное здание детского сада (плюс один подземный этаж) общей площадью более 3 тысяч кв. метров рассчитано на 150 мест. На территории учреждения оборудована игровая площадка с детскими городками, верандами и спортивной площадкой, в помещениях расставлена мебель, смонтировано оборудование в пищеблоке.

На первом этаже разместятся групповые ячейки ясельных и младших групп, медицинский кабинет, пищеблок, помещения бытового назначения. На втором этаже - групповые ячейки средних, старших и подготовительных групп, музыкальный и физкультурный залы, классы дополнительного образования и изостудия.

"Строительство детского сада – это хороший пример взаимодействия жителей, застройщика и власти, пример комплексного освоения территории, когда вместе с возведением жилья предусмотрены и дворы без машин, и строительство социальных объектов", - сказал Сергей Морозов.

Он добавил, что сейчас рассматривается возможность строительства еще одного детского сада в этом жилом комплексе.

"Мы вместе с застройщиком сформировали и направили в минстрой РФ пакет документов для возможного включения в программу "Стимул" и получения федеральной поддержки на строительство еще одного детского сада на 280 мест и школы на 675 мест. Строительство может начаться уже в 2020 году", - пояснил Сергей Морозов.