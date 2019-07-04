Около 6 тысяч мусорных контейнеров закупят для нижегородцев в 2019 году, 1 августа переходим на раздельный сбор мусора Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Первый этап перехода на раздельный сбор мусора планируется начать в Нижегородской области с 1 августа 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В регионе уже идет работа по созданию специальной инфраструктуры. В пресс-службе пояснили, что до конца года в Нижегородской области будет оборудовано порядка 2 тысяч мест накопления отходов, а также закуплено 6 тысяч контейнеров и 1 тысяча бункеров для крупногабаритных отходов. В это число войдут и контейнеры для пластика. На эти цели муниципалитетам дополнительно из областного бюджета уже выделено около 400 млн рублей.

Площадки планируется оснастить сетчатым контейнером для сбора пластиковой бутылки. А с 1 января 2020 года раздельный сбор ТКО на территории области будет осуществляться в отношении сразу нескольких фракций - пластика, бумаги, стекла, металла и текстиля.

Сейчас в регионе установлено около 900 контейнеров для раздельного сбора мусора. 500 из них – в семи районах Нижнего Новгорода. В ближайшее время региональный оператор также планирует установить еще 500 желтых сетчатых контейнеров.

"Переход на раздельный сбор мусора мы сделаем не в приказном порядке. Каждый дом должен будет принять решение собранием жильцов – переходить на эту систему или нет. Также стоит отметить, что при переходе на раздельный сбор нижегородцы смогут оплачивать вывоз ТКО не по нормативу, как сейчас, а по объему вывезенных контейнеров, то есть по факту", - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Внедрение раздельного сбора является одной из задач национального проекта "Экология". Мы должны повышать объем и качество отбираемого вторсырья и активнее направлять его на переработку. Тем самым, мы сократим объем отходов, которые идут на захоронение. Следовательно, сократится и величина городских свалок, улучшится экологическая обстановка в регионе", - добавил Глеб Никитин.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин дал поручение обеспечить в области эффективное обращение с отходами производства и потребления.

Реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента РФ Владимира Путина началась в стране с 2019 года.