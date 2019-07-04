Последние новости рубрики Культура и отдых
17 июля 2019 10:16  [70] "Школу юных докторов" откроют в нижегородском ЦУМе
16 июля 2019 13:37  [191] Нижегородская администрация заключила договор на благоустройство газонов на пл.Лядова
16 июля 2019 12:19  [300] "Вилка и Стрелка" в Нижнем: гастрофестиваль пройдет 20-21 июля на Нижне-Волжской набережной
15 июля 2019 18:01  [346] Распространение бесплатных билетов на "Горький fest" началось в Нижнем Новгороде
15 июля 2019 14:42  [211] Фестиваль, посвященный семейному мототуризму, посетили 15 тысяч нижегордцев
15 июля 2019 10:21  [217] Сабантуй отметили в Дзержинске
14 июля 2019 20:01  [332] Группа Uma2rman записала продолжение "Ночного дозора"
13 июля 2019 18:30  [347] Кубок России по ловле поплавочной удочкой среди женщин открылся в Нижнем Новгороде
13 июля 2019 15:47  [1587] Правительство России утвердило календарь праздников на 2020 год
12 июля 2019 15:58  [393] Зимний световой фонтан и Wi-Fi появятся в Первомайске Нижегородской области после благоустройства
Культура и отдых

"Школу юных докторов" откроют в нижегородском ЦУМе

17 июля 2019 10:16  [70] Культура и отдых

Фото: отдел по связям с общественностью ЦУМа

"Школу юных докторов" откроют в нижегородском ЦУМе. Как сообщили в отделе по связям с общественностью торгового центра, школа заработает 20 июля 2019 года, в субботу, в 14:00 на сцене фуд-корта ЦУМа, расположенного на 5-м этаже. В развлекательной форме детям расскажут о профессии врача, о том, что такое "скорая помощь", какие бывают врачи, куда звонить и к какому врачу обращаться, если что-то заболело.

Врач хирургического отделения городской клинической больницы №40 расскажет о строении скелета человека и о методах оказания первой медицинской помощи. В рамках "школы" подготовлена интересная интерактивная программа. Ребята смогут примерить форму медицинского работника, прослушают друг друга с помощью фонендоскопа и узнают, чем он отличается от стетоскопа, а также разберутся в полезных свойствах гематогена. Для всех участников "Школы юных докторов" подготовлены памятные призы и дипломы.

"Мы думаем о будущем своих детей и хотим для них самого лучшего, но часто сами совсем не понимаем, как помочь им определиться с будущей профессией", - заметил менеджер по связям с общественностью ЦУМа Владислав Карпач.

Именно для этого ЦУМ регулярно организовывает школы различных профессий, которые носят не только развлекательный характер, но и познавательный. Занятия всегда проходят в игровой форме, ребята получают новые знания.

Подробности на официальном сайте торгового центра www.csum.ru, на страницах ВКонтакте https://vk.com/csumnn и Instagram https://www.instagram.com/csum_nn.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph