"Школу юных докторов" откроют в нижегородском ЦУМе Культура и отдых

Фото: отдел по связям с общественностью ЦУМа

"Школу юных докторов" откроют в нижегородском ЦУМе. Как сообщили в отделе по связям с общественностью торгового центра, школа заработает 20 июля 2019 года, в субботу, в 14:00 на сцене фуд-корта ЦУМа, расположенного на 5-м этаже. В развлекательной форме детям расскажут о профессии врача, о том, что такое "скорая помощь", какие бывают врачи, куда звонить и к какому врачу обращаться, если что-то заболело.

Врач хирургического отделения городской клинической больницы №40 расскажет о строении скелета человека и о методах оказания первой медицинской помощи. В рамках "школы" подготовлена интересная интерактивная программа. Ребята смогут примерить форму медицинского работника, прослушают друг друга с помощью фонендоскопа и узнают, чем он отличается от стетоскопа, а также разберутся в полезных свойствах гематогена. Для всех участников "Школы юных докторов" подготовлены памятные призы и дипломы.

"Мы думаем о будущем своих детей и хотим для них самого лучшего, но часто сами совсем не понимаем, как помочь им определиться с будущей профессией", - заметил менеджер по связям с общественностью ЦУМа Владислав Карпач.



Именно для этого ЦУМ регулярно организовывает школы различных профессий, которые носят не только развлекательный характер, но и познавательный. Занятия всегда проходят в игровой форме, ребята получают новые знания.

Подробности на официальном сайте торгового центра www.csum.ru, на страницах ВКонтакте https://vk.com/csumnn и Instagram https://www.instagram.com/csum_nn.