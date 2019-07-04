"ТНС энерго НН" разъяснил, от чего зависит соцнорма потребления электроэнергии Общество

В связи с участившимися вопросами, поступающими от клиентов по поводу применения социальной нормы энергопотребления, специалисты ПАО "ТНС энерго НН" подготовили разъяснения на наиболее распространенные из них.

Социальная норма потребления электрической энергии (мощности) — это определенный объем электроэнергии, который оплачивается населением по сниженному тарифу. Считается, что данного объема электроэнергии должно быть достаточно для того, чтобы удовлетворить основные человеческие потребности в быту. Энергопотребление сверх социальной нормы оплачивается по более высокому тарифу.

Например, в Нижегородской области одноставочный тариф для городских жителей, дома которых оборудованы газовыми плитами, составляет 3,71 руб. за кВт.ч – в пределах социальной нормы, и 6,45 руб. за кВт.ч – сверх социальной нормы.

Для горожан, чьи дома оборудованы электроплитами, а также для сельских жителей, одноставочный тариф в пределах социальной нормы составляет 2,67 руб. за кВт.ч, тариф сверх социальной нормы – 4,65 руб. за кВт.ч.

Информация о тарифах с дифференциацией по зонам суток находится на сайте nn.tns-e.ru, раздел "Информация"/ "Тарифы и нормативы"/ "Таблица тарифов".

Стоит отметить, что социальная норма энергопотребления принята и действует лишь в 8 регионах России, включая Нижегородскую область.

В нижегородском регионе размер социальной нормы энергопотребления устанавливается правительством Нижегородской области и составляет 50 кВт.ч в месяц на одного зарегистрированного (прописанного) в жилом помещении человека.

Если в квартире (доме) только один зарегистрированный – соцнорма энергопотребления составит 85 кВт.ч в месяц.

Кроме того, некоторые льготные категорий граждан имеют право на социальную норму энергопотребления в 75 кВт.ч на человека:

- семьи пенсионеров (состоящие из получателей пенсии по старости или инвалидности);

- семьи, имеющие в своем составе инвалидов или детей-инвалидов;

- семьи, имеющие в своем составе детей, оставшихся без попечения родителей;

- многодетные семьи.

Распределение социальной нормы по зонам суток

Если помещение оборудовано многотарифным прибором учета, то социальная норма распределяется пропорционально объемам потребления в соответствующие зоны суток (т.е. в какую зону суток больше потребили электроэнергии, в ту зону суток больше начислят социальной нормы).

Например, в квартире прописан одни человек, его социальная норма 85 кВт.ч. Предположим, что месячный объем потребления электроэнергии 100 кВт.ч, из них 70 кВт.ч приходится на дневное время, 30 кВт.ч – на ночное время. В этом случае социальная норма будет распределяться таким образом:

- социальная норма, приходящаяся на дневную зону: 85х70:100=60 кВт. ч

- социальная норма, приходящаяся на ночную зону: 85х30:100=25 кВт. ч.

Перенос социальной нормы

Если нужно перенести соцнорму, например, в связи с летним переездом из городской квартиры на дачу – следует оформить временную регистрацию (прописку). Соцнорма применяется только при наличии постоянной или временной регистрации по месту пребывания. Свидетельство о временной регистрации вместе с заявлением о переносе соцнормы по указанному адресу предоставляется в центр обслуживания клиентов (ЦОК) ПАО "ТНС энерго НН", либо отправляются сканированные копии документов через сайт компании – www.nn.tns-e.ru, раздел "Обращение в компанию" или "Напишите нам".

Перерасчет социальной нормы

Если изменилось количество прописанных жильцов в жилом помещении, соответственно изменится и объем социальной нормы энергопотребления. В такой ситуации собственник должен уведомить поставщика электроэнергии – ПАО "ТНС энерго НН" - лично обратившись в клиентский центр, или дистанционно – через сайт компании, и представить соответствующие документы. Стоит отметить, что в этом случае перерасчет платы за электроснабжение осуществляется с месяца, в котором произошло изменение состава домохозяйства, но не более чем за 3 предыдущих расчетных периода.

С федеральными и региональными законами, регулирующими социальную норму энергопотребления, можно ознакомиться на сайте nn.tns-e.ru, в разделе "Информация"/"Законодательство".