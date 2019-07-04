Памятник основателю завода "Красное Сормово" откроют в Нижнем Новгороде 18 июля

Фото: с сайта www.greekmos.ru
Памятник основателю завода "Красное Сормово" Дмитрию Бенардаки откроют в Нижнем Новгороде. Двухметровый бронзовый памятник установили в сквере на ул.Ефремова в центре Сормова в честь 170-летнего юбилея завода и 220-летия со дня рождения Бенардаки.
Торжественное открытие 18 июля 2019 года в 11:00.
СПРАВКА (Википедия):
Дмитрий Егорович Бенардаки –российский промышленник, создатель Сормовского завода, владелец чугуноплавильных и железоделательных заводов, судовладелец, золотопромышленник.
В 1860 году он выкупил акции Нижегородской машинной фабрики (Красное Сормово). При Бенардаки на заводе впервые появились паровые машины, токарные станки, подъемный кран, в 1870 году была построена первая в России мартеновская печь для выплавки стали.
Также на Сормовском заводе были построены первые железные суда, а в годы Крымской войны (1853—1856) военные суда для Каспийской флотилии. За 10 лет с 1860 по 1869 год со станков Сормовской верфи сошло 40 паровых машин. Среди них самое крупное судно "Лев", предназначенное для речного пароходства на Волге.
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