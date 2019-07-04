Сертификаты на общую сумму 100 тысяч рублей в баварский ресторан можно получить в нижегородском ТРК "НЕБО" Культура и отдых

Фото: отдел по связям с общественностью ТРК "НЕБО"

Сертификаты на общую сумму 100 тысяч рублей в баварский ресторан можно получить в нижегородском ТРК "НЕБО". Как сообщили в отделе по связям с общественностью торгово-развлекательного комплекса, с 1 июля 2019 года стартовала акция для тех, кто любит вкусные баварские напитки и фирменные колбаски - "Продли лето с Maximilian!".

Чтобы стать участником акции, нужно совершить покупку в любом магазине или ресторане ТРК "НЕБО" на сумму от 2 тысяч рублей, предъявить чек на стойке информации комплекса и получить купон участника, а также лично присутствовать на финале акции.

Все посетители при регистрации получат дополнительный купон на гарантированный бесплатный напиток на выбор: безалкогольное пиво, пиво Maxbier пшеничное или морс.

Финал состоится 8 сентября в 14:00 на главной сцене ТРК "НЕБО", будет организована яркая шоу-программа. Перед собравшимися выступят популярные артисты и творческие коллективы города, также разыграют призы, подарки и денежные сертификаты от салонов-партнеров акции.

Обладателю главного приза достанутся сертификаты различным номиналом на общую сумму 100 тысяч рублей. Эту сумму победитель акции сможет в течение года потратить в баварском ресторане Maximilian.

В отделе по связям с общественностью отметили, что в ТРК "НЕБО" каждую неделю проходят различные акции, в том числе "Покупай и отдыхай", "Первоклассный шопинг", детский конкурс талантов "Взлетная полоса", Чемпионаты по игре "Камень, ножницы, бумага", "НЕБО в алмазах" и другие. Многие нижегородцы и гости Нижнего Новгорода уже стали обладателями уникальных подарков и крупных денежных призов.

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