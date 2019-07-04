Последние новости рубрики Бизнес
17 июля 2019 13:24  [32] Альфа-Банк нарастил кредитование АПК в 1,5 раза — до $3 млрд
17 июля 2019 12:42  [93] Представительство туроператора с 20-летним стажем ANEX Tour открылось в универмаге "Сормовские Зори"
17 июля 2019 11:58  [154] Банк "Открытие" меняет лимиты на снятие наличных с карт
16 июля 2019 12:37  [147] АКРА присвоило облигациям банка "Открытие" кредитный рейтинг eAA-(RU)
16 июля 2019 10:01  [610] Подрядчик по строительству нижегородского детсада на ул.Есенина подозревается в хищении почти 2 млн рублей
15 июля 2019 17:25  [406] Ритейлер "Лента" оштрафован в Нижнем Новгороде на 4 млн рублей за дискриминацию поставщиков
15 июля 2019 15:30  [288] "Ростелеком" добавил новые функции в портал Единой биометрической системы
15 июля 2019 15:00  [206] Банк "Открытие" снижает ставки по ипотеке
15 июля 2019 14:08  [627] Руководитель нижегородского агентства по ипотечному кредитованию не платил зарплату, считая себя уволенным
15 июля 2019 11:39  [410] Услуги привязки карт сторонних банков и регулярный платеж стали доступны в мобильном приложении "Открытия"
Бизнес

Банк "Открытие" меняет лимиты на снятие наличных с карт

17 июля 2019 11:58  [154] Бизнес

Банк "Открытие" меняет лимиты на снятие наличных по всей линейке карточных продуктов. Об этом сообщает пресс-служба банка.

С 1 августа с карт банка "Открытие" можно будет ежемесячно снимать до 1 млн рублей, а с премиального пластика – до 3 млн рублей. Дневной лимит снятия составит 200 тысяч рублей. и 1,2 млн рублей соответственно.

Для наличной валюты будут действовать следующие ограничения: $17 тысяч/15 тысяч евро ежедневно и $45 тысяч/ 40 тысяч евро ежемесячно – по премиальным картам банка; а также $3 тысячи/2,5 тысячи евро в день и $15 тысячи/13 тысяч евро в месяц – по остальным дебетовым картам.

Комиссии за снятие наличных остаются без изменений. Подробная информация - в разделе "Тарифы" на сайте банка.

СПРАВКА:
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking.

В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания "Росгосстрах" (страхование), "Открытие Брокер" (брокерские услуги), Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие" (рынок пенсионных накоплений), АО "Балтийский лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moody’s ("Ba2").

Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости и удобства, повышение качества обслуживания клиентов, реализацию передовых идей, финансовых технологий и сервисов.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банки
Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph