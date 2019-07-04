Банк "Открытие" меняет лимиты на снятие наличных с карт Бизнес

Банк "Открытие" меняет лимиты на снятие наличных по всей линейке карточных продуктов. Об этом сообщает пресс-служба банка.

С 1 августа с карт банка "Открытие" можно будет ежемесячно снимать до 1 млн рублей, а с премиального пластика – до 3 млн рублей. Дневной лимит снятия составит 200 тысяч рублей. и 1,2 млн рублей соответственно.



Для наличной валюты будут действовать следующие ограничения: $17 тысяч/15 тысяч евро ежедневно и $45 тысяч/ 40 тысяч евро ежемесячно – по премиальным картам банка; а также $3 тысячи/2,5 тысячи евро в день и $15 тысячи/13 тысяч евро в месяц – по остальным дебетовым картам.



Комиссии за снятие наличных остаются без изменений. Подробная информация - в разделе "Тарифы" на сайте банка.

СПРАВКА:

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking.

В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания "Росгосстрах" (страхование), "Открытие Брокер" (брокерские услуги), Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие" (рынок пенсионных накоплений), АО "Балтийский лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moody’s ("Ba2").

Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости и удобства, повышение качества обслуживания клиентов, реализацию передовых идей, финансовых технологий и сервисов.