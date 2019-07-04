ЗАГС устанавливает новую программу, сейчас в работе системы наблюдаются сбои Общество

ЗАГС устанавливает новую программу, сейчас в работе системы наблюдаются сбои Фото: С сайта администрации Автозаводского района

ЗАГС ведет установку новой версии федеральной государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ФГИС "ЕГР ЗАГС"), поэтому в региональных отделениях ЗАГСа, в том числе в Нижегородской области, наблюдаются проблемы со стабильностью и качеством работы программы. Об этом сообщили в Нижегородском управлении ведомства.

Плановая установка новой версии информационной системы осуществлялась с 14 по 15 июля.

"В ближайшее время функционирование Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния будет восстановлено", - приводит региональное управление ЗАГСа сообщение ФНС России, которое несет ответственность за установку системы.

Регистрация актов гражданского состояния на территории Нижегородской области сотрудники ЗАГСа осуществляют в офлайн-режиме.