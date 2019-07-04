"Волонтеры отлично справляются с оказанием помощи нижегородцам при подключении к цифровому ТВ", - Денис Москвин Общество

Фото: Пресс-служба НРО Единой России

"Волонтеры отлично справляются с оказанием помощи нижегородцам при подключении к цифровому телевидению", - сказал секретарь НРО "Единой России", депутат Государственной Думы Денис Москвин, по поручению которого при каждом местном отделении Партии были организованы штабы "цифровых" волонтеров.

В настоящее время волонтеры помогли почти семи тысячам нижегородцев подключить и настроить оборудование для приема цифрового телевещания.

Напомним, аналоговое ТВ в области было отключено 3 июня. Чтобы переход на цифровое телевидение прошел максимально комфортно, для жителей региона при поддержке правительства Нижегородской области в апреле был создан волонтерский корпус с привлечением добровольческих объединений. Также начал работу колл-центр по приему заявок от населения.

"Мы приняли решение оказать всем нуждающимся жителям помощь в установке приставок для цифрового телевидения и настройке оборудования. Не каждому под силу разобраться в этих технических вопросах, особенно пенсионерам. Во всех районах и городских округах наши волонтеры помогают переходить на новый формат вещания всем, кто обращается с такой просьбой. Считаю, что наши ребята, активисты отлично справляются с этой работой", - отметил Денис Москвин.

Он подчеркнул, что привлечение волонтеров в подключении к "цифре" позволяет сделать процесс перехода более быстрым, удобным и помогает без сбоев реализовать программу по всей Нижегородской области.

В регионе по данному направлению работает почти 1 тысяча добровольцев. Все они прошли специальное обучение и получили удостоверения.

Всего в колл-центр поступило почти 7,5 тысяч заявок на подключение оборудования. Основной поток обращений приходится на Нижний Новгород. Волонтеры подключают приставки, настраивают новые телевизоры на прием цифрового сигнала, разъясняют, как пользоваться оборудованием. Также десятки тысяч жителей региона получили консультации по телефону.

Как рассказала председатель молодежного парламента при Законодательном собрании Нижегородской области Татьяна Скоробогатова, к помощи волонтеров чаще всего обращаются пенсионеры, ветераны, люди с ограниченными возможностями здоровья.

"Такая помощь очень нужна, особенно для людей старшего поколения. Для большинства из них телевидение - главный источник информации и способ проведения досуга. Не все могут самостоятельно справиться с оборудованием, а молодежь в этом хорошо разбирается. Откликнулись добровольцы по всему региону. Это и "Волонтеры Победы", и активисты "Единой России", и представители различных общественных организаций. Целый волонтерский пул работает у нас по области", - сообщила председатель молодежного парламента.

По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина колл-центр по подключению к цифровому телевещанию будет работать до 1 августа текущего года. Оставить заявку или получить консультацию по вопросам подключения к цифровому телеэфиру жители могут по телефону МФЦ Нижегородской области 8(831) 422-14-21.