Ветеран нижегородского ХК "Торпедо" Валерий Кормаков умер на 82 году

Фото:
Ветеран нижегородского ХК "Торпедо" и серебряный призер Чемпионата СССР 1961 года Валерий Кормаков умер на 82 году. Об этом сообщается на сайте клуба.
Прощание с Валерием Ивановичем состоится 18 июля в 9:30 у его дома по адресу ул. Володарского, 9. Продолжится траурная церемония в 10:30 в церкви кладбища Марьина Роща.
СПРАВКА:
Валерий Иванович Кормаков начал карьеру в 1952 в школьной команде. Затем выступал за "Динамо" (Горький). С 1957 по 1969 год играл в команде мастеров "Торпедо" (Горький). Выступал за II сборную СССР. Был капитаном "Торпедо". Отличался атлетической, силовой игрой. Успешно пользовался приемами отбора шайбы. После окончания карьеры игрока перешёл на тренерскую работу.
С 1969 по 1973 годы руководил ДЮСШ "Торпедо". Среди воспитанников Валерия Ивановича известные хоккеисты Александр Скворцов и Владимир Ковин. С 1986 по 1988 годы руководил главной командой горьковского "Торпедо".
Хоккейный клуб "Торпедо" выражает соболезнования родным и близким Валерия Ивановича.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+