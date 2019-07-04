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Спорт

Ветеран нижегородского ХК "Торпедо" Валерий Кормаков умер на 82 году

17 июля 2019 14:01  [17] Спорт

Фото: с сайта ХК "Торпедо"

Ветеран нижегородского ХК "Торпедо" и серебряный призер Чемпионата СССР 1961 года Валерий Кормаков умер на 82 году. Об этом сообщается на сайте клуба.

Прощание с Валерием Ивановичем состоится 18 июля в 9:30 у его дома по адресу ул. Володарского, 9. Продолжится траурная церемония в 10:30 в церкви кладбища Марьина Роща.

 

 

СПРАВКА:

Валерий Иванович Кормаков начал карьеру в 1952 в школьной команде. Затем выступал за "Динамо" (Горький). С 1957 по 1969 год играл в команде мастеров "Торпедо" (Горький). Выступал за II сборную СССР. Был капитаном "Торпедо". Отличался атлетической, силовой игрой. Успешно пользовался приемами отбора шайбы. После окончания карьеры игрока перешёл на тренерскую работу.

С 1969 по 1973 годы руководил ДЮСШ "Торпедо". Среди воспитанников Валерия Ивановича известные хоккеисты Александр Скворцов и Владимир Ковин. С 1986 по 1988 годы руководил главной командой горьковского "Торпедо".

Хоккейный клуб "Торпедо" выражает соболезнования родным и близким Валерия Ивановича.

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